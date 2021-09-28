Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Спорт
04 ноября 2021 11:51  [50] Ведущие спортивные клубы Нижнего Новгорода создали форму в едином стиле к 800-летию города
03 ноября 2021 17:56  [187] Нижегородцы завоевали "золото" и "бронзу" на первенстве России по кудо
03 ноября 2021 16:19  [312] Скейт-парк на площади 850 кв.м появился на набережной Гребного канала
02 ноября 2021 18:57  [256] Победителями "Осеннего марафона движения" стали 15 жителей Нижегородской области
31 октября 2021 11:14  [274] Нижегородское "Торпедо" проиграло в гостях ХК "Сочи"
30 октября 2021 15:41  [337] Глеб Никитин поздравил Дину Аверину с 18 победой на ЧМ по художественной гимнастике
28 октября 2021 17:55  [401] Нижегородцы вошли в число номинантов Национальной спортивной премии 2021 года
28 октября 2021 13:02  [360] Спортсменки из Нижегородской области завоевали золото и серебро на первенстве мира по самбо
27 октября 2021 15:42  [1440] Нижегородские сестры Аверины завоевали медали на чемпионате мира по художественной гимнастике
26 октября 2021 15:14  [499] Нижегородскую детскую академию тенниса планируется открыть в 2022 году
Спорт

Ведущие спортивные клубы Нижнего Новгорода создали форму в едином стиле к 800-летию города

04 ноября 2021 11:51  [50] Спорт

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В честь 800-летия Нижнего Новгорода ведущие спортивные клубы города — ХК "Торпедо", БК "Нижний Новгород", ФК "Нижний Новгород" — при кураторстве "Центра 800" реализовали уникальный проект, создав экипировку команд в едином стиле.

Проект решили презентовать в День народного единства.

Генеральный директор "Торпедо" Александр Харламов отметил, что День народного единства - праздник родом из Нижнего Новгорода, поэтому идея объединить ведущие спортивные клубы региона под единым стилем - это в первую очередь дань уважения городу со славной 800-летней историей, его жителям и всем болельщикам. "Когда мы едины, мы непобедимы", - сказал Харламов.

Генеральный директор ФК "Нижний Новгород" Равиль Измайлов высказал уверенность, что болельщиков порадует такое единение любимых спортивных клубов. "День народного единства — праздник, уходящий своими корнями в историю, которую мы должны чтить и своим примером показывать новому поколению, что настоящая сила — в единстве", — отметил Измайлов.

"Пожалуй, впервые в своей истории День народного единства станет не просто праздником для всей страны, но и особым днем для нижегородских любителей спорта. Купно за едино три команды выйдут в одной форме, чтобы порадовать своих болельщиков. Остаётся только пожелать всем побед", — сказал генеральный менеджер баскетбольного клуба "Нижний Новгород" Сергей Панов.

Разработкой концепции занималась студия Quberten. Как отметил исполнительный директор компании Михаил Антипин, объединить три разных спортивных клуба из одного города — свежая идея. Нужно было разработать не просто красивую картинку: в каждый графический элемент необходимо было вложить понятный и важный смысл.

В фирменном стиле используются изображения трёх известнейших достопримечательностей Нижнего Новгорода: Кремля — сердца города, несокрушимого бастиона, Чкаловской лестницы — символа стремления и движения вперёд и Стрелки — места силы города, где сливается энергия разных стихий.

Каждый из клубов будет самостоятельно решать, на какие матчи он выйдет в новой форме.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
800-летие Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph