Ведущие спортивные клубы Нижнего Новгорода создали форму в едином стиле к 800-летию города Спорт

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В честь 800-летия Нижнего Новгорода ведущие спортивные клубы города — ХК "Торпедо", БК "Нижний Новгород", ФК "Нижний Новгород" — при кураторстве "Центра 800" реализовали уникальный проект, создав экипировку команд в едином стиле.

Проект решили презентовать в День народного единства.

Генеральный директор "Торпедо" Александр Харламов отметил, что День народного единства - праздник родом из Нижнего Новгорода, поэтому идея объединить ведущие спортивные клубы региона под единым стилем - это в первую очередь дань уважения городу со славной 800-летней историей, его жителям и всем болельщикам. "Когда мы едины, мы непобедимы", - сказал Харламов.

Генеральный директор ФК "Нижний Новгород" Равиль Измайлов высказал уверенность, что болельщиков порадует такое единение любимых спортивных клубов. "День народного единства — праздник, уходящий своими корнями в историю, которую мы должны чтить и своим примером показывать новому поколению, что настоящая сила — в единстве", — отметил Измайлов.

"Пожалуй, впервые в своей истории День народного единства станет не просто праздником для всей страны, но и особым днем для нижегородских любителей спорта. Купно за едино три команды выйдут в одной форме, чтобы порадовать своих болельщиков. Остаётся только пожелать всем побед", — сказал генеральный менеджер баскетбольного клуба "Нижний Новгород" Сергей Панов.

Разработкой концепции занималась студия Quberten. Как отметил исполнительный директор компании Михаил Антипин, объединить три разных спортивных клуба из одного города — свежая идея. Нужно было разработать не просто красивую картинку: в каждый графический элемент необходимо было вложить понятный и важный смысл.

В фирменном стиле используются изображения трёх известнейших достопримечательностей Нижнего Новгорода: Кремля — сердца города, несокрушимого бастиона, Чкаловской лестницы — символа стремления и движения вперёд и Стрелки — места силы города, где сливается энергия разных стихий.

Каждый из клубов будет самостоятельно решать, на какие матчи он выйдет в новой форме.