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Подпольную нарколабораторию обнаружили в Выксунском районе

03 ноября 2022 09:49  [26] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Подпольную нарколабораторию обнаружили в Выксунском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в середине октября в одном из домов в поселке Досчатое был проведен обыск, в ходе которого была обнаружена подпольная нарколаборатория и задержаны 27-летний и 26-летний мужчины.

Полицейские изъяли тарелку с веществом белого цвета, сверток с веществом белого цвета, мерный стакан с кристаллами белого цвета, 7 полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения, два противогаза, вакуумный насос, магнитную мешалку, а также 20 емкостей с химическими реагентами. Всего было изъято около 250 граммов наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 ч. 3, 228.1 ч. 4 п. "г" УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Подозреваемые находятся под стражей.

Мужчины арендовали данный дом около года года. Инструкции по изготовлению и продаже наркотиков они получали через мессенджер. Необходимые материалы покупали там же и забирали их в тайниках-закладках.

Ранее сообщалось, что около 600 грамм марихуаны изъяли в квартире в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Наркотики
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