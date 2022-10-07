Готовность дома №6-8 в нижегородском ЖК "Квартал Европейский" достигла 90% Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Строительная готовность дома №6-8 в ЖК "Квартал Европейский" на улице Тимирязева в Нижнем Новгороде достигла 90%. Об этом сообщили в региональной дирекции по строительству.

Согласно информации, работы в доме № 6-7 выполнены на 50%. В нем сейчас проходит армирование и бетонирование вертикальных конструкций, укладка внутренних стен, устройство полов, фасада, монтаж окон и внутренних систем.

Также доме №6-8 проводится штукатурка и покраска фасада, устройство кровли на стилобатной части, отделочные работы, монтаж лифтового оборудования. В помещении автопарковки продолжается заливка полов, монтаж системы вентиляции, пожаротушения, водоотведения и водоснабжения, а также теплового пункта.

Напомним, проект ЖК "Европейский" предполагал строительство 8 многоквартирных домов с сопутствующей инфраструктурой в центре Нижнего Новгорода. Застройщиком являлось ООО "Квартстрой-НН", которое в марте 2019 года признано банкротом.

Возведение домов в ЖК "Европейский" не осуществляется с апреля 2016 года. Степень строительной готовности дома № 6-7 составляла 35%, еще одного дома (№ 6-8) – 75%.

Достройка ЖК "Европейский" позволит восстановить права 246 обманутых дольщиков.

Ранее сообщалось, что почти 160 человек занимаются достройкой ЖК "Европейский" в Нижнем Новгороде.