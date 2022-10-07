Инженерные коммуникации заменят в Шахунской ЦРБ в рамках нацпроекта Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Инженерные коммуникации заменят в терапевтическом корпусе Шахунской ЦРБ в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, на ремонт в корпусе из 212 коек из федерального и областного бюджет дополнительно выделено более 30 млн рублей.

Необходимая документация для проведения работ уже подготовлена. Ремонт планируется начать в середине ноября.

В первую очередь в здании необходим капремонт системы системы отопления, водоснабжения и водоотведения. Также будет обновлена лифтовая шахта и лифтовое оборудования

По словам руководителя больницы Сергея Золотова, Шахунская ЦРБ обслуживает более 35 тысяч человек. В здании больницы расположены отделение скорой медицинской помощи, первичное сосудистое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, терапевтическое отделение.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт завершился в двух больницах Нижегородской области.