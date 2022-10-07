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Общество

Делегация Управления Верховного комиссара ООН по правам беженцев в РФ посетила Нижегородскую область

03 ноября 2022 11:18  [37] Общество

Фото: Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Делегация Управления Верховного комиссара ООН по правам беженцев в РФ посетила Нижегородскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в регионе.

Согласно информации, делегацию, которая работала в регионе 1 и 2 ноября, возглавляла, зампредседателя УВКБ Бренда Годдард Атли. Нижегородская область стала первым регионом России, который посетили представители международной организации после подписания 31 октября федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой и главой Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в России Каримом Атасси Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве.

Делегация ознакомилась с условиями жизни в пунктах временно размещения граждан, прибывших из Украины и изучила опыт Нижегородской области по использованию в качестве ПВР арендованных квартир. 

Также эксперты уточнили, как решаются вопросы определения правого статуса приехавших, их документирования, трудоустройства, досуга и медицинского обеспечения. Беженцы отметили оперативное реагирование на их просьбы и наличие всей необходимой помощи с первого же дня.

Впервые представители УВКБ ООН посетили ПВР на базе арендованных квартир. Как пояснила региональный Уполномоченный Оксана Кислицына, такие условия позволяют приехавшим быстрее адаптироваться к новым условиям и создать новые социальные связи.

В завершение визита международная делегация провела встречу с Оксаной Кислицыной, детским омбудсменом Маргаритой Ушаковой, а также представителями регионального "Красного Креста". На мероприятии стороны обсудили актуальные вопросы поддержки лиц, прибывших с территории Украины, и привлечения к данной деятельности волонтеров и благотворителей.

Ранее сообщалось, что более 4 тысяч граждан из ДНР и ЛНР находятся на территории Нижегородской области.

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