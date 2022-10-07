Нацпроекты — людям
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
03 ноября 2022 12:47  [49] Опрос ВТБ: зарплатные клиенты стали чаще пользоваться картами, чем снимать наличные
03 ноября 2022 12:10  [75] Клиенты банка "Открытие" могут защитить свое жилье с помощью продуктов "Моя крепость" и "Защита дома"
03 ноября 2022 11:54  [85] Нижегородские предприниматели отмечают снижение уровня административного давления
03 ноября 2022 11:34  [92] Нижегородские ИТ-компании представят 39 проектов на втором этапе конкурса по грантовой поддержке
03 ноября 2022 11:05  [92] ВТБ развивает сотрудничество с Всероссийским обществом инвалидов
02 ноября 2022 17:46  [273] Консультационный совет акционеров ВТБ обсудил развитие розничного бизнеса банка
02 ноября 2022 16:20  [165] ВТБ: продажи ипотеки в России в четвертом квартале могут достичь 1,3 трлн рублей
02 ноября 2022 15:06  [165] Банк "Открытие": фундаментальная поддержка цен на медь растет
02 ноября 2022 14:10  [185] ВТБ запускает платежи через СБП с кредитных карт
02 ноября 2022 13:35  [345] Три земельных участка для капитального строительства выставлены на торги в Нижнем Новгороде
Бизнес

Нижегородские ИТ-компании представят 39 проектов на втором этапе конкурса по грантовой поддержке

03 ноября 2022 11:34  [92] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький" допустил ко второму этапу конкурса 39 проектов из представленных 60. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков рассказал, что прошедшие во второй этап проекты ждет оценка и независимая экспертиза.

"Победители получат гранты от 1 до 20 миллионов рублей на реализацию своих разработок. Уверен, что такая помощь станет хорошим подспорьем для развития и масштабирования нижегородских ИТ-решений", – подчеркнул замглавы региона.

Среди проектов, прошедших первый этап отбора, разработки в сферах образования, дорожно-транспортной безопасности, пищевой промышленности, медицины и другие. Получатели грантов по условиям конкурса должны будут реализовать свои проекты в течение 6-12 месяцев.

В Нижегородской области действует ряд федеральных и региональных мер для обеспечения развития отрасли информационных технологий в РФ. Данные меры отвечают задачам, поставленным в нацпроекте "Цифровая экономика" президентом РФ Владимиром Путиным. Ознакомиться со всеми федеральными мерами поддержки можно на едином портале госуслуг.

Напомним, что нижегородские ИТ-компании могут получить гранты до 20 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Гранты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph