Нижегородские ИТ-компании представят 39 проектов на втором этапе конкурса по грантовой поддержке Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький" допустил ко второму этапу конкурса 39 проектов из представленных 60. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков рассказал, что прошедшие во второй этап проекты ждет оценка и независимая экспертиза.

"Победители получат гранты от 1 до 20 миллионов рублей на реализацию своих разработок. Уверен, что такая помощь станет хорошим подспорьем для развития и масштабирования нижегородских ИТ-решений", – подчеркнул замглавы региона.

Среди проектов, прошедших первый этап отбора, разработки в сферах образования, дорожно-транспортной безопасности, пищевой промышленности, медицины и другие. Получатели грантов по условиям конкурса должны будут реализовать свои проекты в течение 6-12 месяцев.

В Нижегородской области действует ряд федеральных и региональных мер для обеспечения развития отрасли информационных технологий в РФ. Данные меры отвечают задачам, поставленным в нацпроекте "Цифровая экономика" президентом РФ Владимиром Путиным. Ознакомиться со всеми федеральными мерами поддержки можно на едином портале госуслуг.

Напомним, что нижегородские ИТ-компании могут получить гранты до 20 млн рублей.