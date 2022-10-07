Нацпроекты — людям
Конкурс на пост главы Нижегородского района
Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
03 ноября 2022 12:58  [2] Центр экологического просвещения "Экоториум" появится в нижегородском парке "Швейцария" в декабре
03 ноября 2022 12:34  [60] Бесплатные лекции для родителей продолжатся в Нижнем Новгороде в ноябре
03 ноября 2022 12:02  [80] Нижегородский водоканал принял на работу 16 студентов после стажировки
03 ноября 2022 11:26  [322] Глеб Никитин сообщил о завершении частичной мобилизации в Нижегородской области
03 ноября 2022 11:18  [130] Делегация Управления Верховного комиссара ООН по правам беженцев в РФ посетила Нижегородскую область
03 ноября 2022 10:56  [101] Инженерные коммуникации заменят в Шахунской ЦРБ в рамках нацпроекта
03 ноября 2022 10:43  [138] Готовность дома №6-8 в нижегородском ЖК "Квартал Европейский" достигла 90%
03 ноября 2022 09:33  [404] ЖК из двух 12-этажных домов планируется построить в Сормовском районе
02 ноября 2022 18:56  [365] Ремонт проходит в военной части в Мулино Нижегородской области
02 ноября 2022 18:42  [281] Противогололедная обработка продолжается на дорогах Нижнего Новгорода
Общество

Центр экологического просвещения "Экоториум" появится в нижегородском парке "Швейцария" в декабре

03 ноября 2022 12:58  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Центр экологического просвещения "Экоториум" появится в нижегородском парке "Швейцария" в декабре. Об этом рассказала первый замминистра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Ольга Белянина.

Согласно информации, в нем будет развиваться несколько направлений: экологическая школа для детей младшего и среднего возраста, проведение лекций и встреч с экспертами для подростков и взрослых, а также развитие экобизнеса, которому будут оказывать помощь в юридических вопросах и разъяснят новеллы экологического законодательства.

Также в "Экоториуме" откроется экологическая лаборатория, где можно будет проводить опыты.

Узнать больше о работе центра можно уже сейчас в Telegram-канале и сообществе в соцсети "Вконтакте".

Ранее сообщалось, что "Экотропу" открыли в нижегородском парке "Швейцария".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph