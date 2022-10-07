Центр экологического просвещения "Экоториум" появится в нижегородском парке "Швейцария" в декабре Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Центр экологического просвещения "Экоториум" появится в нижегородском парке "Швейцария" в декабре. Об этом рассказала первый замминистра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Ольга Белянина.

Согласно информации, в нем будет развиваться несколько направлений: экологическая школа для детей младшего и среднего возраста, проведение лекций и встреч с экспертами для подростков и взрослых, а также развитие экобизнеса, которому будут оказывать помощь в юридических вопросах и разъяснят новеллы экологического законодательства.

Также в "Экоториуме" откроется экологическая лаборатория, где можно будет проводить опыты.

Узнать больше о работе центра можно уже сейчас в Telegram-канале и сообществе в соцсети "Вконтакте".

Ранее сообщалось, что "Экотропу" открыли в нижегородском парке "Швейцария".