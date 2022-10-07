Нижегородский девятиклассник Данил Гвоздев награжден медалью "За проявленное мужество" Общество

Данил Гвоздев Фото: Парламентский фотоархив "СенатИнформ"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Девятиклассник Данил Гвоздев из поселка Сява Шахунского района награжден медалью "За проявленное мужество". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, медаль ему вручила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в рамках проекта "Дети-герои".

Свой героический поступок он совершил летом на речке Большая Какша. Двое ребят решили искупаться на опасном участке с сильным течением и большой глубиной.

Сначала относить на глубину начало 6-летнего Славу. Ему на помощь рванул 9-летний Егор, но он тоже не смог справиться с течением и начал тонуть. Рядом в это время отдыхал и Данил, которого о помощи попросили очевидцы, зная, что девятиклассник хорошо плавает.

"Скинув шорты, я ринулся в воду, схватил ребят. Они крепко вцепились в меня и начали тянуть вниз. Тогда, удерживая их, я пошел по дну и вытащил мальчиков на берег. Дело в том, что в том месте большая яма глубиной около 3,5 метров. Опасное место. Не зря в народе его называют "Бабий омут", - рассказал Данил Гвоздев.

Мальчики отделались только легким испугом и не нуждались в медицинской помощи.

Данил Гвоздев отметил, что бросился спасать ребят без сомнений, потому что был уверен в своих силах. Он занимается плаванием уже 7 лет, выигрывал различные соревнования.

Напомним, на церемонии были награждены ребята 5-17 лет более чем из 50 регионов России.