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Общество

Ученые из России создали программу, которая распознает ложь по видео

03 ноября 2022 13:38  [71] Общество

Новая разработка российских ученых в области искусственного интеллекта (ИИ) позволит распознать ложь по видео, сообщает телеканал "360".

По мнению эксперта по кибербезопасности, директора и партнера компании "Интеллектуальный резерв" Павла Мясоедова,  программа будет выявлять общие нюансы изображения: определенные мимические морщины, выражения лиц и сопоставлять их. Однако полностью исключить из этого процесса человека нельзя: он должен проверять работу и объяснять машине, где есть ошибки.

"Нам всем известны капчи, они просят ввести какие-то символы, чтобы компьютер определил — робот вы или нет. Соответственно, если бы машина могла на 100% выявлять тот или иной объект в пространстве, то такие проверки легко бы обходились", - указывает эксперт.

По его словам, для эффективной работы программы потребуется много ресурсов и вовлеченность специалистов. Несмотря на это, технологии такого рода перспективны: дипфейков становится очень много.  

"Дело в том, что во время движения происходят разрывы графики и их можно увидеть. Машина будет эти нестыковки вылавливать в видеороликах. Это очень полезная технология, ведь дипфейки уже не просто какое-то развлечение, они несут серьезные риски", - отмечает Павел Мясоедов. 

По мнению эксперта, так как фейковые видео в наше время не редкость, то технология распознавая обмана должна внедряться уже на самих платформах, размещающих контент.

Кроме того, использование данной технологии является перспективным с точки зрения предоставления доказательств в ходе суда. Не исключено, что в будущем суды смогут рассматривать данные ИИ в совокупности с другими доказательствами.  

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