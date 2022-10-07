Пропускная способность перекрестка улиц Родионова-Бринского увеличится на треть после расширения дороги Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пропускная способность перекрестка улиц Родионова-Бринского увеличится на треть после расширения дороги. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора МКУ "ГУММиД" Илья Курапов.

Согласно информации, сейчас на участке уже демонтированы опоры, подготовлено песчаное и щебеночке основание. Сейчас ведутся работы по выносу электрокабелей за пределы проезжей части.

После завершения работ на перекрестке появятся 4 полноценных полосы: одна полоса налево на улицу Лысогорскую, две прямо на выезд из города и одна правоповоротная на улицу Бринского.

Также уже установлен бортовой камень, в ближайшее время будет устроено асфальтобетонное основание и уложены два слоя асфальта. Полностью работы планируется завершить на следующей неделе.

Как уточнили в МКУ "ГУММиД", работы финансируются из городского бюджета при участии ГК "Агат".

Ранее сообщалось, что пропускная способность улицы Акимова в Нижнем Новгороде после реконструкции увеличилась до 30%.