Нацпроекты — людям
Конкурс на пост главы Нижегородского района
Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
03 ноября 2022 14:28  [39] Федеральную программу содействия занятости подростков могут создать в России
03 ноября 2022 14:22  [62] Пропускная способность перекрестка улиц Родионова-Бринского увеличится на треть после расширения дороги
03 ноября 2022 14:07  [89] Станцией метро "Горьковская" за 10 лет воспользовались более 58 млн пассажиров
03 ноября 2022 13:52  [88] Нижегородский девятиклассник Данил Гвоздев награжден медалью "За проявленное мужество"
03 ноября 2022 13:38  [78] Ученые из России создали программу, которая распознает ложь по видео
03 ноября 2022 13:14  [91] Акция в поддержку российских военнослужащих стартовала на АПЗ
03 ноября 2022 12:58  [97] Центр экологического просвещения "Экоториум" появится в нижегородском парке "Швейцария" в декабре
03 ноября 2022 12:34  [112] Бесплатные лекции для родителей продолжатся в Нижнем Новгороде в ноябре
03 ноября 2022 12:02  [101] Нижегородский водоканал принял на работу 16 студентов после стажировки
03 ноября 2022 11:26  [481] Глеб Никитин сообщил о завершении частичной мобилизации в Нижегородской области
Общество

Пропускная способность перекрестка улиц Родионова-Бринского увеличится на треть после расширения дороги

03 ноября 2022 14:22  [62] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пропускная способность перекрестка улиц Родионова-Бринского увеличится на треть после расширения дороги. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора МКУ "ГУММиД" Илья Курапов.

Согласно информации, сейчас на участке уже демонтированы опоры, подготовлено песчаное и щебеночке основание. Сейчас ведутся работы по выносу электрокабелей за пределы проезжей части.

После завершения работ на перекрестке появятся 4 полноценных полосы: одна полоса налево на улицу Лысогорскую, две прямо на выезд из города и одна правоповоротная на улицу Бринского. 

Также уже установлен бортовой камень, в ближайшее время будет устроено асфальтобетонное основание и уложены два слоя асфальта. Полностью работы планируется завершить на следующей неделе.

Как уточнили в МКУ "ГУММиД", работы финансируются из городского бюджета при участии ГК "Агат".

Ранее сообщалось, что пропускная способность улицы Акимова в Нижнем Новгороде после реконструкции увеличилась до 30%.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph