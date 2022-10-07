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Около двух тысяч покрышек вывезли из Ленинского района в 2022 году. Об этом сообщили в районной администрации.
Согласно информации, автомобильные шины собирают специалисты МБУ "РЭД", а с придомовых территорий - управляющие организации. За 10 месяцев в районе было собрано около 12,5 тысяч кг покрышек и эта работа продолжается.
Вывезенные шины складируются на базе МБУ "РЭД" для дальнейшей утилизации. Нижегородцы могут обратиться в свои управляющие организации для вывоза старых покрышек.
Ранее сообщалось, что более 10 пунктов по приёму автопокрышек будет создано в Нижнем Новгороде.
Также напомним, что почти 175 тонн автопокрышек вывезли из Нижнего Новгорода с начала года.
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