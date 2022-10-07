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Общество

Крестный ход пройдет от Михаило-Архангельского собора в Нижнем Новгороде 4 ноября

03 ноября 2022 17:06  [74] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Крестный ход пройдет от Михаило-Архангельского собора в Нижнем Новгороде 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии.

Согласно информации, шествие начнется в 14:30 от собора, где погребены останки Кузьмы Минина и пройдет к храму в честь Рождества Иоанна Предтечи на Ивановском съезде.

Крестный ход в праздник честь Казанской иконы Божией Матери возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 

Ранее сообщалось, что кресты, купола и колокола на Троицком храме освятили на улице Рождественской в Нижнем Новгороде.

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