Крестный ход пройдет от Михаило-Архангельского собора в Нижнем Новгороде 4 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Крестный ход пройдет от Михаило-Архангельского собора в Нижнем Новгороде 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии.

Согласно информации, шествие начнется в 14:30 от собора, где погребены останки Кузьмы Минина и пройдет к храму в честь Рождества Иоанна Предтечи на Ивановском съезде.

Крестный ход в праздник честь Казанской иконы Божией Матери возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Ранее сообщалось, что кресты, купола и колокола на Троицком храме освятили на улице Рождественской в Нижнем Новгороде.