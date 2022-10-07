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Крестный ход пройдет от Михаило-Архангельского собора в Нижнем Новгороде 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии.
Согласно информации, шествие начнется в 14:30 от собора, где погребены останки Кузьмы Минина и пройдет к храму в честь Рождества Иоанна Предтечи на Ивановском съезде.
Крестный ход в праздник честь Казанской иконы Божией Матери возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
Ранее сообщалось, что кресты, купола и колокола на Троицком храме освятили на улице Рождественской в Нижнем Новгороде.
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