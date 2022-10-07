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Общество

Кресты, купола и колокола на Троицком храме освятили на улице Рождественской в Нижнем Новгороде

03 ноября 2022 15:58  [99] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Кресты, купола и колокола на Троицком храме освятили на улице Рождественской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В мероприятии принял участие глава региона Глеб Никитин, который отметил, что история храма неразрывно связана с летописью Нижнего Новгорода. Первые упоминания о Троицкой церкви относятся к 1621 году.

"Приятно наблюдать, как из пепла возрождается святыня в центре Нижнего Новгорода. С этой работой мы можем справиться только общим попечением. И то, что сегодняшнее событие происходит в канун Дня народного единства, очень символично", - сказал Глеб Никитин.

Кресты, купола и колокола Троицкого храма освятил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

На данный момент уже построены стены храма. До конца года завершится монтаж кровли и начнутся отделочные работы. Звонница для Троицкой церкви состоит из 12 колоколов общим весом 4 881 килограмм. Самый большой кампан (колокол) весит 2,4 тонны. 

Напомним, закладка храма состоялась в конце июля текущего года.

В сентябре прошлого года Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил участок площадью 500 кв.м на ул. Рождественской под строительство Троицкой церкви. Там ранее находилось заброшенное аварийное здание, которое снесли в августе.

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Теги:
Религия Церковь
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