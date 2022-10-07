Нацпроекты — людям
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
03 ноября 2022 18:26  [70] Первый этап капремонта завершился в поликлинике №2 Дзержинска
03 ноября 2022 18:08  [89] Семь проектов из Нижегородской области стали победителями IX Всероссийской туристской премии "Маршрут года"
03 ноября 2022 17:56  [91] Два новых УЗИ-аппарата поступили в Нижегородский кардиоцентр
03 ноября 2022 17:37  [147] Около 500 человек из Нижегородской области планируется направить в элитные воинские части
03 ноября 2022 17:22  [146] Школа "Содружество" на 500 мест открылась в Пильне
03 ноября 2022 17:06  [105] Крестный ход пройдет от Михаило-Архангельского собора в Нижнем Новгороде 4 ноября
03 ноября 2022 16:56  [117] Спикер Заксобрания Евгений Люлин поздравил педагогов и учеников с юбилеем школы №3 в Лыскове
03 ноября 2022 16:14  [116] Концепцию развития Студеного квартала разработают в Нижнем Новгороде
03 ноября 2022 15:58  [116] Кресты, купола и колокола на Троицком храме освятили на улице Рождественской в Нижнем Новгороде
03 ноября 2022 15:43  [304] Маршруты трех автобусов в Нижнем Новгороде изменятся из-за дорожных работ
Общество

Два новых УЗИ-аппарата поступили в Нижегородский кардиоцентр

03 ноября 2022 17:56  [91] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Две новые ультразвуковые диагностические системы поступили в Нижегородскую кардиохирургическую клиническую больницу им. академика Б.А. Королева. 

Как рассказали в Нижегородском кардиоцентре, на приобретение нового оборудования экспертного класса из бюджета региона было выделено 38 млн рублей.

"Современные технологии позволяют оценить состояние и функцию сердца, эффективность проводимой терапии у пациентов с сердечной недостаточностью, вызванной различной сердечно-сосудистой патологией. А 4D-эхокардиография дает возможность оценить анатомию и гемодинамику на клапанах сердца и спланировать необходимое оперативное вмешательство", – отметил главный врач кардиохирургической больницы Антон Максимов.

По словам заведующей отделением функциональной диагностики и УЗИ Марии Калининой, на сегодняшний день УЗИ-аппаратура является одним из основных инструментов диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Заключения врачей ультразвуковой диагностики помогают хирургам в постановке правильного диагноза и определении тактики лечения пациентов, при этом специалисты кардиоцентра являются конечным экспертным звеном Нижегородской области в диагностике болезней системы кровообращения.

Ранее новый УЗИ-аппарат купили для детской городской поликлиники №39 Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph