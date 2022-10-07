Два новых УЗИ-аппарата поступили в Нижегородский кардиоцентр Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Две новые ультразвуковые диагностические системы поступили в Нижегородскую кардиохирургическую клиническую больницу им. академика Б.А. Королева.

Как рассказали в Нижегородском кардиоцентре, на приобретение нового оборудования экспертного класса из бюджета региона было выделено 38 млн рублей.

"Современные технологии позволяют оценить состояние и функцию сердца, эффективность проводимой терапии у пациентов с сердечной недостаточностью, вызванной различной сердечно-сосудистой патологией. А 4D-эхокардиография дает возможность оценить анатомию и гемодинамику на клапанах сердца и спланировать необходимое оперативное вмешательство", – отметил главный врач кардиохирургической больницы Антон Максимов.

По словам заведующей отделением функциональной диагностики и УЗИ Марии Калининой, на сегодняшний день УЗИ-аппаратура является одним из основных инструментов диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Заключения врачей ультразвуковой диагностики помогают хирургам в постановке правильного диагноза и определении тактики лечения пациентов, при этом специалисты кардиоцентра являются конечным экспертным звеном Нижегородской области в диагностике болезней системы кровообращения.

Ранее новый УЗИ-аппарат купили для детской городской поликлиники №39 Нижнего Новгорода.