Семь проектов из Нижегородской области стали победителями IX Всероссийской туристской премии "Маршрут года" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Итоги сезона премии 2022 года подвели в ходе II Международного форума по этнотуризму, который проходил с 31 октября по 2 ноября в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

За получение Всероссийской туристской премии "Маршрут года" боролись представители 67 регионов страны и 571 проект. В финал прошли 296 проектов, которые оценивали члены экспертного совета премии.

Разработанные нижегородским туроператором гостеприимства "Открой мир" маршруты были отмечены в нескольких номинациях:

- 1-е место в номинации "Лучший маршрут экологического туризма" ("В поисках затерянной Атлантиды"),

- 2-е место в номинации "Лучший военно-патриотический маршрут" ("Дорогой народного единства"),

- 2-е место в номинации "Лучшая экскурсия в городе" (фото-квест "Главная улица города"),

- 2-е место в номинации "Лучший маршрут промышленного туризма" ("Кем быть?"),

- 3-е место в номинации "Лучший детский маршрут" ("Ярмарочные традиции Нижнего Новгорода").

Кроме того, 1-е место в номинации "Лучший музейный маршрут" завоевал проект Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника "Тайны подземелья Нижегородского кремля". 2-е место в номинации "Лучшая музейная экскурсия"- "Нескучное путешествие из Василёвой слободы в Чкаловск "От бурлачества к экранопланам", разработанное Центром туризма "Русские крылья" г.о.г. Чкаловск.

"В Нижегородской области создано уже более 400 разнообразных маршрутов. Внедрение новых маршрутов напрямую зависит от создания и модернизации туристской инфраструктуры. Важно, что комфортная среда создается не только в областном центре, но и в районных туристических центрах, например, в Городце, Арзамасе, Дивееве. Это позволяет нам ежегодно создавать новые привлекательные для жителей и гостей региона туристские продукты", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее Дмитрий Чернышенко вручил премии правительства в области туризма за 2022 год. Два нижегородских проекта детского туризма заняли второе место на Всероссийском конкурсе.