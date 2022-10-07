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Общество

Первый этап капремонта завершился в поликлинике №2 Дзержинска

03 ноября 2022 18:26  [68] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

В городской поликлинике №2 Дзержинска Нижегородской области завершился первый этап капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В здании на проспекте Циолковского полностью заменили системы отопления, канализации, водоснабжения и водоотведения. Общая стоимость работ составила около 15 млн рублей.

Как отметил глава Дзержинска Иван Носков, медучреждение является самой крупной "взрослой" поликлиникой города. Ежедневно ее посещает не менее 500 пациентов.

"У нас масштабные планы по ремонту, и пока мы только в начале пути. Выполненные с коммуникациями работы – это самый сложный этап и та основа, на которой будет строиться все остальное. В следующем году можно начинать капитальный ремонт медицинских кабинетов. Задача руководства поликлиники – заранее продумать и спланировать ремонт таким образом, чтобы не нарушить режим работы учреждения и сделать все, чтобы это не сказалось негативно на комфорте людей", - сказал Иван Носков.

На 2023-2024 годы запланированы в медучреждении запланированы капитальный ремонт системы вентиляции и пожарной сигнализации, замена мебели и приобретение нового медицинского и офисного оборудования. Также здесь отремонтируют входную группа, планируется благоустроить прилегающую территорию и организовать удобную парковку.

Ранее сообщалось, что детскую городскую поликлинику №39 в Нижнем Новгороде отремонтируют за 25 млн рублей.

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Теги:
Дзержинск Медицина и здоровье Поликлиника
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