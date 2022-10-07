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Общество

Первая в России региональная лаборатория детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай" открылась в Нижнем Новгороде

03 ноября 2022 20:27  [53] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Первая в России региональная  лаборатория детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай" открылась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в церемонии открытия в Центральной районной детской библиотеке имени А.М. Горького приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова, глава региона Глеб Никитин, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина и генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

Ольга Любимова особо отметила, что проект реализуется в Год культурного наследия народов России.

Проект лабораторий разработан Российской государственной детской библиотекой при поддержке Минкультуры России. Они представляют собой интерактивные пространства, где в современных форматах дети знакомятся с историей русского языка и письменности, отечественного книгопечатания, жанровым многообразием русской народной сказки и со сказками народов России.

Глеб Никитин напомнил, что Нижегородская область -  один из лидеров по созданию модельных библиотек. В рамках нацпроекта "Культура" в регионе уже создано 23 такие библиотеки. 

"Это очень интересный и продуманный проект с акцентом на русскую культуру, историю русской письменности. Огромный плюс – интерактивность. Дети смогут принять участие во многих мероприятиях, уже есть соответствующие методические разработки. Очень важен акцент на изучении локальных, нижегородских преданий. Уверен, что это будет интересно детям разных возрастов", - рассказал о лаборатории губернатор.

В состав лаборатории входят тематические инсталляции "История русской письменности", "Сказка", "Сказки нашего края" и книжная витрина для сменных тематических экспозиций. Специально для инсталляций изготовлены берестяные грамоты, клинописные и восковые таблички с древними письменами, репринты сборников средневековых рецептов чернил и копии страниц рукописных книг, фрагменты петроглифов, сказочные костюмы и маски, магнитный театр и многочисленные наглядные материалы о русском алфавите, буквицах, глаголицах, новейшем алфавите.

Лаборатории "#ЗнайЧитай" создаются на базе библиотек, располагающих отдельным помещением площадью не менее 50 кв.м. Для их оформления используется специальный фирменный стиль. Также в них имеются видеозаписи лекций и мастер-классов, научно-практическое пособие по истории русской письменности и жанровому многообразию русской сказки с методическими рекомендациями по работе с представленным материалом. Научное руководство над разработанными материалами осуществляет Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина.

Ранее сообщалось, что Росатом в Нижнем Новгороде открыл Академию "Маяк".

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Теги:
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