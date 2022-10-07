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Общество

Нижегородская область заняла пятое место среди регионов РФ по количеству ДТП с электросамокатами в 2022 году

04 ноября 2022 15:28  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область заняла пятое место среди регионов РФ по количеству ДТП с электросамокатами в 2022 году. Такие данные приводит МВД России в отчете об аварийности за 9 месяцев текущего года.

Согласно информации, по всей стране за 9 месяц произошло 838 ДТП с участием электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В них погибли 19 человек и 870 получили травмы.

Чаще всего ДТП с СИМ происходили в Москве (198), Санкт-Петербурге (116), Краснодарском крае (53), Тюменской области (45) и Нижегородской области (39).

В 56,3% ДТП пострадавшие передвигались на СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт, на эти происшествия приходится наибольшее число погибших (89,5%). 

Напомним, скорость электросамокатов и гироскутеров ограничили 25 км/ч.

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Теги:
ДТП самокат
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