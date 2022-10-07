Евгений Люлин: "Единственная в стране аллея правителей Руси позволит школьникам изучать историю на "живых" уроках" Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в открытии аллеи Рюриковичей на территории Вознесенского Печерского мужского монастыря.

Спикер Законодательного Собрания принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на площади Народного единства. Затем, по традиции, состоялось возложение цветов к гробнице руководителя Нижегородского ополчения 1612 года Кузьмы Минина.

После чего Евгений Люлин поздравил руководителей религиозных конфессий Нижегородской области с Днём народного единства. Председатель регионального парламента поблагодарил руководителей за вклад в укрепление межконфессионального и общественного диалога.

"В этом году День народного единства приобретает особенный смысл и значение. Именно сейчас идея объединения как никогда связывает разные поколения, является своего рода двигателем прогресса в общественной и политической жизни. Как раз об этом говорили с представителями конфессий. Особое внимание уделив патриотическому воспитанию молодежи. Эта работа уже проводится, она должна быть всеобъемлющая", - рассказал Евгений Люлин.

На территории Вознесенского Печерского мужского монастыря председатель Заксобрания принял участие в торжественном открытии аллеи правителей династии Рюриковичей. Этот уникальный историко-мемориальный комплекс, аналогов которому нет в России, начали создавать два года назад по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Над образами правителей работал московский скульптор Игорь Яворский. Всего аллея Рюриковичей состоит из 49 памятников, среди которых бюст нижегородского князя Дмитрия Константиновича.

Аллея Рюриковичей располагается рядом с аллеей императоров Дома Романовых.

"В ближайших планах разместить на каждом бюсте куар-код, пройдя по ссылке можно будет узнать биографию того или иного правителя. Считаю, что учителя должны будут взять на заметку такую возможность проводить уроки истории прямо здесь", - добавил Евгений Люлин.

Также в День народного единства спикер Заксобрания побывал в центре праздничных гуляний – на площади Минина, где оценил продукцию нижегородских ремесленников и мастеров народных промыслов.