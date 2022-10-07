Аллея Династии Рюриковичей открылась в Вознесенском Печерском мужском монастыре в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Аллея Династии Рюриковичей открылась в Вознесенском Печерском мужском монастыре в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, создание в стенах древнего Печерского монастыря сквера с уникальным историко-мемориальным комплексом началось еще пять лет назад, когда была открыта аллея Императорского Дома Романовых.

"Галерея бюстов русских великих князей и царей – потомков Рюрика – станет смысловым завершением экспозиции двух могущественных династий правителей России. Как известно, род Рюриковичей был у власти на протяжении более семи веков и сыграл поистине огромную роль в истории и становлении нашей страны. Именно при этой династии древнее русское государство прошло через важнейшие этапы развития. Представители Рюриковичей многое делали для духовного развития Руси. Символично, что мы открываем аллею в день, когда случился перелом в российской истории и от правления Рюриковичей страна через смуту, благодаря подвигу нижегородского ополчения, пришла к трехсотлетнему правлению династии Романовых", - сказал губернатор.

В галерее установлены бюсты Рюрика, Вещего Олега, Святослава Игоревича, Ярополка Святославича, Ярослава Мудрого, Игоря Рюриковича, Владимира Мономаха, Андрея Боголюбского, Изяслава Ярославича, Всеволода Большое Гнездо, Всеволода Ольговича, Мстислава Владимировича, Ивана Грозного, Феодора Иоанновича.