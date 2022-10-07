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Общество

Нижегородцев приглашают присоединиться к Всероссийскому экологическому диктанту

06 ноября 2022 09:17  [77] Общество

НИА "Нижний Новгород"

Жители Нижегородской области с 11 по 27 ноября смогут принять участие в ежегодном Всероссийском экологическом диктанте. В 2022 году мероприятие, направленное на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний и повышение уровня экологической грамотности населения, пройдет уже в четвертый раз.

В прошлом году Нижегородская область заняла 6-е место среди всех субъектов федерации по числу участников экодиктанта. К нему присоединились более 100 тысяч жителей региона, в том числе свыше представители 200 нижегородских образовательных организаций.

"С каждым годом число участников этого проекта стремительно растет. Безусловно, экологический диктант – самый крупный онлайн-проект в сфере экологии в нашей стране. Он дает возможность проверить не только свои познания в экологии, но и уровень эрудиции. Желаю успеха всем, кто решит присоединиться к экодиктанту в этом году!", – сказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

По информации организаторов проекта, задания диктанта составлены для четырех категорий участников и отличаются по степени сложности. Варианты для детей зависят от возрастной группы – младше 12 лет и от 12 до 18 лет. Взрослые могут выбрать задания в зависимости от того, имеют ли они профильное образование и опыт в экологической сфере или нет.

Поскольку экодиктант проводится в онлайн-формате, в нем могут принять участие не только жители российских регионов, но и те, кто проживает за рубежом. Для этого необходимо заполнить заявку на интернет-портале: https://экодиктант.рус/. После проверки результатов и подсчета баллов написавшие диктант получат сертификаты участников или дипломы победителей.

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Теги:
Экология
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