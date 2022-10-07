Нижегородец Рустам Садыков стал чемпионом России по греко-римской борьбе среди ветеранов Спорт

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

НИА "Нижний Новгород"

Руководитель нижегородской комплексной спортивной школа № 1 Рустам Садыков стал чемпионом России по греко-римской борьбе среди ветеранов. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как рассказал глава города, соревнования проходили в Челябинске.

"Впервые в истории, когда директор спортивной школы, становится еще и Чемпионом России!

Конкуренция была высокая - 123 участника (из них есть участники Олимпийских игр, Чемпионы Мира, заслуженные мастера спорта России, мастера спорта Международного класса), 34 субъекта Российской Федерации, 3 страны (Россия, Беларусь, Казахстан). Поздравляю! Горжусь нашими нижегородцами и слежу за новостями", - сказал Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что нижегородский борец Садык Лалаев завоевал "золото" на всероссийских соревнованиях.