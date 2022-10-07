Нацпроекты — людям
Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Спорт
06 ноября 2022 10:04  [2] Нижегородец Рустам Садыков стал чемпионом России по греко-римской борьбе среди ветеранов
03 ноября 2022 09:17  [370] Спортивные клубы Нижнего Новгорода в ноябре сыграют свои матчи в единой форме в рамках проекта "Вместе за Нижний"
02 ноября 2022 15:30  [279] Спортивные площадки в нижегородском парке "Швейцария" закрыты на зиму
31 октября 2022 17:06  [290] Нижегородские "моржи" откроют купальный сезон в День народного единства
30 октября 2022 17:10  [420] Футбольный клуб "Пари НН" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счетом 1:2
25 октября 2022 16:43  [456] Шахматный музей открылся в школе №9 Нижнего Новгорода
24 октября 2022 16:31  [376] Нижегородский борец Садык Лалаев завоевал "золото" на всероссийских соревнованиях
19 октября 2022 14:49  [447] Турнир по самбо "VLADIMIR. Битва первых" пройдёт в Дзержинске 20-21 октября
18 октября 2022 18:16  [357] Более 63 тысяч "Карт болельщика" уже оформлено в Нижегородской области
17 октября 2022 19:04  [753] Нижегородские каратисты завоевали пять золотых медалей на Кубке ЕврАзии
Спорт

Нижегородец Рустам Садыков стал чемпионом России по греко-римской борьбе среди ветеранов

06 ноября 2022 10:04  [2] Спорт
Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

НИА "Нижний Новгород"

Руководитель нижегородской комплексной спортивной школа № 1 Рустам Садыков стал чемпионом России по греко-римской борьбе среди ветеранов. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как рассказал глава города, соревнования проходили в Челябинске. 

"Впервые в истории, когда директор спортивной школы, становится еще и Чемпионом России!

Конкуренция была высокая - 123 участника (из них есть участники Олимпийских игр, Чемпионы Мира, заслуженные мастера спорта России, мастера спорта Международного класса), 34 субъекта Российской Федерации, 3 страны (Россия, Беларусь, Казахстан). Поздравляю! Горжусь нашими нижегородцами и слежу за новостями", - сказал Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что нижегородский борец Садык Лалаев завоевал "золото" на всероссийских соревнованиях.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph