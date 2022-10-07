Мужчина погиб во время пожара в частном доме в Гагинском районе Происшествия

Фото: МЧС Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Мужчина погиб во время пожара в частном доме в селе Паново-Леонтьево в Гагинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Нижегородской области.

Согласно информации, пожар произошел в 22.38 5 ноября.

На момент прибытия подразделений пожарной охраны происходило открытое горение жилого дома и надворной постройки на общей площади 113 кв.м. Угроза распространения огня на соседние здания отсутствовала.

В результате возгорания погиб мужчина 1986 года рождения, его личность устанавливается.

Ранее сообщалось, что грузовая "Газель" сгорела на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.