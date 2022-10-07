Мужчина погиб во время пожара в частном доме в Гагинском районе

Фото: МЧС Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород"
Мужчина погиб во время пожара в частном доме в селе Паново-Леонтьево в Гагинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Нижегородской области.
Согласно информации, пожар произошел в 22.38 5 ноября.
На момент прибытия подразделений пожарной охраны происходило открытое горение жилого дома и надворной постройки на общей площади 113 кв.м. Угроза распространения огня на соседние здания отсутствовала.
В результате возгорания погиб мужчина 1986 года рождения, его личность устанавливается.
Ранее сообщалось, что грузовая "Газель" сгорела на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.
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