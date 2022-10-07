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Общество

Потепление до +8° придёт в Нижегородскую область на этой неделе

07 ноября 2022 10:47  [118] Общество

Фото: Светлана Шуга

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Несмотря на довольно прохладное начало ноября, новая неделя принесёт в Нижегородскую область влажное атлантическое тепло. Если в первый день недели дневная температура повысится до +1, то к середине недели показания термометров выйдут на свой пик - и в дневное время столбики термометров будут колебаться в диапазоне от +5 до +8°. И такое аномальное тепло продержится до выходных включительно.

В понедельник, 7 ноября, на термометрах 0...+1°C. В течение дня будет идти снег с дождём, ветер юго-западный - 3-5 м/с. Атмосферное давление в норме, 752-755 мм рт. ст. Ночью температура воздуха останется без изменений, ветер ещё немного окрепнет, а вот давление начнёт понижаться. Температура днём 8 ноября поднимется до отметки +2...+3°C, будет мокро и ветренно.

В среду синоптики прогнозируют слабые дожди, потеплеет до +5°, а в четверг, 10 ноября, при пасмурной погоде - до +7...8°. Плюсовая температура будет держаться и по ночам. Юго-западный ветер также не ослабит напор.

В пятницу сохранится температурный режим, более характерный для октября, а не для второй декады ноября: утром +5...+6°, днём до +7°.

Кстати, похожая погода стояла на дворе и год назад, а вот в 2020-м с 10 ноября уже установился стабильный "минус".

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