Сквер на улице Гоголя открыли после благоустройстива Общество

Сквер на улице Гоголя открыли после благоустройстива Фото: администрация Нижегородского района

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородском районе на улице Гоголя завершиллось комплексное благоустройство сквера напротив дома №47. Работы проводились по программе инициативного бюджетирования "Вам решать!", уточнили в райадминистрации.

В сквере обустроена дорожно-тропиночная сеть из асфальтобетонного покрытия, установлены лавочки и урны, а также фонари, которые освещают как сам сквер, так и расположенную рядом баскетбольную площадку. Кроме того, в на территории новой зоны для отдыха высажены яблони, клёны гиннала и кусты сирени.

"Комплексная модернизация общественных пространств – важный шаг в развитии комфортной городской среды. Надеемся, что обновленное пространство станет точкой притяжения для жителей и гостей города", - отметил и. о. главы Нижегородского района Сергей Крутов.

Ранее в Нижегородском районе на месте заброшенного пустыря на улице Ульянова появился сквер.

Напомним, что 31 объект отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году по программе ФКГС.

Также сообщалось, что более 1 млрд рублей направят на реконструкцию дорог в границах улиц Ильинской, Гоголя и Маслякова.