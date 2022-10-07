Крытый манеж для занятий конным спортом открылся в нижегородском зооцентре "Надежда" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Крытый манеж для занятий конным спортом открылся в нижегородском зооцентре "Надежда". Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как рассказал глава города, новое здание в 3 раза больше предыдущего, его площадь составляет 1,5 тысячи кв. м. В нем расположены трибуны для зрителей и поле для круглогодичных занятий и соревнований.

Сейчас в зооцентре "Надежда" около 60 ребят занимаются иппотерапией (лечебное общение с лошадьми).

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов отметил, что строительство было завершено за 8 месяцев.

Родители занимающихся в центре детей подчеркнули, что занятия на лошадях заменяют физиотерапию, учат координировать движения, при этом дети лучше начинают чувствовать свое тело.

Зооцентр "Надежда" является единственным подобным учреждением в Нижнем Новгороде. В нем работают кинологическое и конноспортивное отделения.

Ранее сообщалось, что в Приокском районе к 2025 году построят спортивные корты.

Напомним также, что в 2023 году в Нижнем Новгороде появится комплекс альтернативных видов спорта.