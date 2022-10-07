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Общество

Крытый манеж для занятий конным спортом открылся в нижегородском зооцентре "Надежда"

07 ноября 2022 11:40  [63] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Крытый манеж для занятий конным спортом открылся в нижегородском зооцентре "Надежда". Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как рассказал глава города, новое здание в 3 раза больше предыдущего, его площадь составляет 1,5 тысячи кв. м. В нем расположены трибуны для зрителей и поле для круглогодичных занятий и соревнований.

Сейчас в зооцентре "Надежда" около 60 ребят занимаются иппотерапией (лечебное общение с лошадьми). 

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов отметил, что строительство было завершено за 8 месяцев.

Родители занимающихся в центре детей подчеркнули, что занятия на лошадях заменяют физиотерапию, учат координировать движения, при этом дети лучше начинают чувствовать свое тело. 

Зооцентр "Надежда" является единственным подобным учреждением в Нижнем Новгороде. В нем работают кинологическое и конноспортивное отделения. 

Ранее сообщалось, что в Приокском районе к 2025 году построят спортивные корты.

Напомним также, что в 2023 году в Нижнем Новгороде появится комплекс альтернативных видов спорта.

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Теги:
Конный спорт
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