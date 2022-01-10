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Анонсы событий для СМИ на 28 февраля 2022 года
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Спортивные корты отстроят в Приокском районе к 2025 году

28 февраля 2022 19:15  [1] Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 28 февраля одобрил девять заявок на выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, совет одобрил выделение участка площадью 30 тыс. кв.м на территории Дзержинска для строительства регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Согласно информации, реализацию проекта будет контролировать "Нижегородстройзаказчик".  Объём инвестиций составит 1,2 млрд рублей.

Планируется, что спортивный центр будет возведён уже к началу 2024 года.

Напомним, министерство строительства Нижегородской области планирует в ближайшее время начать конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для строительства ФОКа по адаптивным видам спорта.

Кроме того, компании "Старт-Спорт" было одобрено выделение участка площадью 4 тыс. кв.м в Приокском районе Нижнего Новгорода для строительства спортивных кортов. Объём инвестиций в данный проект составит 32 млн рублей, срок строительства – 36 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Автозаводском районе Нижнего Новгорода построят частный медицинский центр, а в Канавинском - Центр прогресса бокса.

Напомним также, что в 2023 году в Нижнем Новгороде появится комплекс альтернативных видов спорта.

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Теги:
Инвестиции Спорт Строительство
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