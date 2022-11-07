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Общество

День народного единства на пл. Минина и Пожарского

07 ноября 2022 11:40  [98] Общество

На площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде 4 ноября прошли праздничные мероприятия в честь Дня народного единства. На протяжении дня нижегородцев и гостей города развлекали выступления артистов, ярмарка, исторические реконструкции, интерактивные видеоэкскурсии и фотозона #МыВместе. А на Дмитриевской башне Нижегородского кремля транслировалось мэппинг-шоу, посвящённое подвигу народного ополчения.

В рамках праздничной программы губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил премии Минина и Пожарского.

Праздничный вечер завершился концертом группы "Любэ". Со сцены прозвучала также песня "Нижегородская", автором которой является бывший музыкант группы - сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг. В 2021 году именно эта композиция победила в конкурсе на лучшую торжественную песню о нашем городе.

Фото: Александр Воложанин

День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства
День народного единства

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День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
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