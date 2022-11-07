День народного единства на пл. Минина и Пожарского Общество

На площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде 4 ноября прошли праздничные мероприятия в честь Дня народного единства. На протяжении дня нижегородцев и гостей города развлекали выступления артистов, ярмарка, исторические реконструкции, интерактивные видеоэкскурсии и фотозона #МыВместе. А на Дмитриевской башне Нижегородского кремля транслировалось мэппинг-шоу, посвящённое подвигу народного ополчения.

В рамках праздничной программы губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил премии Минина и Пожарского.

Праздничный вечер завершился концертом группы "Любэ". Со сцены прозвучала также песня "Нижегородская", автором которой является бывший музыкант группы - сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг. В 2021 году именно эта композиция победила в конкурсе на лучшую торжественную песню о нашем городе.

Фото: Александр Воложанин