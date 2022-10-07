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Общество

Шесть нижегородцев удостоены премии Минина и Пожарского

05 ноября 2022 12:48  [113] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 4 ноября вручил премии Минина и Пожарского. Торжественная церемония состоялась в рамках праздничных мероприятий на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как подчеркнул Глеб Никитин, предыдущие два года публичное вручение премии было невозможным из-за санитарно-эпидемиологических ограничений, поэтому в этот раз награды вручались сразу шести лауреатам.

"День народного единства – особый праздник для нашего региона. Сегодня исполняется 410 лет подвигу нижегородского ополчения под руководством Минина и Пожарского. Тогда им удалось сплотить всю Россию и спасти Отечество. Наши предки сумели преодолеть Смуту и внутренние распри, победить внешнего врага, переломить ход истории и сохранить для нас Россию на многие века вперёд", - отметил Глеб Никитин.

Праздничный вечер на площади Минина и Пожарского завершился концертом группы "Любэ". Со сцены прозвучала также песня "Нижегородская", автором которой является член Совета Федерации РФ, сенатор от Нижегородской области, бывший музыкант группы "Любэ" Александр Вайнберг. В 2021 году именно эта композиция победила в конкурсе на лучшую торжественную песню о нашем городе.

Лауреаты премии Минина и Пожарского за 2020 год:
- Бугрова Марина Станиславовна, директор муниципального автономного учреждения культуры «Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щелоковский хутор»,
- Скатов Сергей Васильевич, заместитель председателя правления Нижегородского регионального общественного фонда «Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая».

Лауреаты премии за 2021 год:
- Жукарин Роман Юрьевич, генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области «Нижегородский государственный художественный музей»,
- Селезнев Федор Александрович, профессор кафедры зарубежного регионоведения и локальной истории Института международных отношений и мировой истории федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», председатель общества «Нижегородский краевед».

Лауреаты премии за 2022 год:
- Кайнов Борис Петрович, директор государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области «Нижегородский государственный ордена Трудового Красного знамени академический театр драмы им. М. Горького»,
- Филиппов Юрий Владимирович, генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник».

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Теги:
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