Укладка асфальтобетона завершилась на 1 пусковом комплексе 1 этапа М-12 во Владимирской области Общество

Фото: ГК Автодор

НИА "Нижний Новгород"

На 1-м пусковом комплексе 1-го этапа трассы М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" во Владимирской области завершена уклада асфальтобетона. Как сообщили в пресс-службе ГК "Автодор", готовность участка протяженностью в 48 км составляет 94 процента.

Ежедневно на участке укладывалось более 5 тысяч тонн смеси, а всего уложено свыше 770 тысяч тонн. Такого объема выполненных работ хватило бы, чтобы 6,5 раз полностью заасфальтировать парк Сокольники в Москве. На ряде участков уже нанесена дорожная разметка. Барьерное ограждение по оси дороги установлено на 47 км из 48 км, возведено 2570 из 2700 опор освещения, на 40 км завершена подвеска проводов между опорами, разметка нанесена на 16 км.

На вводном участке на 48 км расположено 13 искусственных сооружений. Общая готовность 1-го этапа протяженностью 80 км составляет 73%.

На объекте 29 искусственных сооружений, среди которых 24 моста и путепровода, три скотопрогона и два подземных пешеходных перехода.

Ранее сообщалось, что строители завершили возведение опор вантового моста через Оку на М-12.