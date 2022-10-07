Строители завершили возведение опор вантового моста через Оку на М-12 Общество

Фото: ГК Автодор

Работы по устройству русловых опор вантового моста через реку Оку на 4 этапе скоростной дороги М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань" завершены. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".

Согласно информации, два пилона станут основой подвесного моста, к которым затем прикрепят 34 пары вант.

Для возведения правобережного пилона выстой почти 90 метров (89,9 метра) впервые применили технологию скользящей опалубки, которая заключается в непрерывном бетонировании тела опоры с одновременным подъемом опалубки.

Второй пилон высотой 80,6 метра возводили 10 месяцев традиционным методом самоподъемной (переставной) опалубки. Длина центрального вантового пролета моста составит 254 метра.

Напомним, что надвижка конструкций на трассе М-12 на строящемся мосту через Оку стартовала в июне.