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Происшествия

Семь пожилых нижегородок за два дня лишились 2 млн рублей по схеме "ваш родственник попал в ДТП"

07 ноября 2022 13:12  [60] Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской обалсти

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородские полицейские задержали ещё одного курьера, причастного к похищению у пожилых граждан около 2 млн рублей. В мошенническую схему оказался вовлечён безработный 18-летний житель Заволжья.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, заявления о хищении денежных средств у пенсионеров поступают в районные отделы полиции почти ежедневно. Так, только в период с 10 по 12 октября семь жительниц разных районов Нижнего Новгорода обратились в ОВД с похожими заявлениями.

Пенсионеркам поступали телефонные звонки от якобы правоохранителей и адвокатов, которые сообщали о ДТП с участием их родственников. Собеседники предлагали "откупить" родного человека от грозившей уголовной ответственности. Деньги нужно было передать курьеру, который подъедет к ним по месту жительства.

Женщины передавали "доверенному лицу" свои сбережения, завёрнутые в полотенце или постельные принадлежности. Общий ущерб, причинённый пенсионеркам, составил около 2 млн рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество), которые сейчас объединены в одно производство.

Пожилые нижегородки сообщили полицейским приметы молодого человека, который приезжал к ним. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий был задержан безработный 18-летний житель Заволжья. Юноша признался в совершении данных преступлений и пояснил, что таким образом хотел быстро заработать: ему платили 5% от каждой "сделки".

В настоящее время молодой человек находится под стражей, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают соучастников мошеннической схемы.

В полиции в очередной раз убедительно просят запомнить главное правило безопасности – прекратить любое общение с неизвестными лицами в случае, если вам поступил телефонный звонок с сообщением о том, что родственник попал в ДТП. В этом случае нужно незамедлительно перезвонить близкому человеку и убедиться в правдивости информации.

В УМВД по Нижнем Новгороду также рассказали, что с начала года в полицию поступило 203 заявления о мошенничествах, совершённых по схеме "ваш родственник попал в ДТП". Причастные к 133 таким преступлениям лица были установлены. В основном это молодые курьеры, вовлечённые в преступную схему желанием быстрого заработка.

Ранее полицейские задержали 21-летнюю жительницу Кстова, которая также выступала курьером в мошеннической схеме "ваш родственник попал в ДТП".

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Теги:
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