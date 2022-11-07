Эковолонтеры ОМК собрали осенью 15 тонн мусора в парках Выксы Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Волонтеры Объединенной металлургической компании (ОМК) при поддержке грантового конкурса "ОМК-Партнерство" реализовали осенью три экоинициативы и собрали почти 15 тонн различного мусора и бытовых отходов на территории Выксы Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ОМК.

Волонтеры выксунского завода ОМК привели в порядок лесной массив около микрорайона Молодежный, который расположен в западной части города и пользуется популярностью у местных жителей. С такой инициативой выступил сотрудник предприятия Олег Помысухин. Более 20 активистов Совета молодых металлургов завода и их дети вышли на экологический субботник, собрали почти 6 тонн мусора и передали специализированным предприятиям отсортированные отходы для дальнейшей переработки.

Еще одна территория, которую очистили от мусора волонтеры ОМК, – берега небольшого пруда в поселке Дружба рядом с местной школой. Пластиковые бутылки, упаковки от еды, битое стекло, молодая поросль и сорняки мешали свободному проходу и портили общий вид. Экоинициативу сотрудника завода Артема Плотникова поддержали коллеги и местные жители. 26 добровольцев очистили от поросли береговую линию, собрали более 4,5 тонн мусора и передали на полигон.

По инициативе сотрудницы выксунского завода Светланы Щеголенковой эковолонтеры ОМК прибрали прибрежную территории карьера около Туртапки, где за несколько лет накопилось большое количество мусора, который оставляли после себя отдыхающие. С этого участка 30 активистов Совета молодых металлургов и сотрудников завода также собрали и вывезли на полигон несколько тонн бытовых отходов.

Мусор, оставленный на природе, оказывает негативное воздействие на почву, растения, водоемы, наносит вред животным, которые приходят в поисках пищи на места свалок. Даже небольшой осколок стекла может стать причиной лесного пожара в сухую и жаркую погоду. Эковолонтеры из Выксы надеются, что местные жители оценят проделанную работу и сами будут бережнее относиться к природе и задумываться о последствиях своих действий.

"Поддержка "зеленых" инициатив сотрудников – это часть работы ОМК по снижению влияния промышленного производства и деятельности человека на природу и экологическому просвещению. Уверен, что усилия наших эковолонтеров помогут качественно улучшить экологическую ситуацию, сохранить биоразнообразие в регионе", – прокомментировал начальник управления по промышленной экологии ОМК Всеволод Агеев.

Справка

Благодаря грантовой поддержке ОМК эковолонтеры выксунского завода ранее уже провели ряд мероприятий – очистили от мусора лес в Мотмосе и берега реки Оки, провели экологический субботник и облагородили территорию арт-двора "Радужный мир", сквер в поселке Досчатом, озеленили территорию детского центра "Костер", установили контейнеры для сбора макулатуры и пластиковых крышек в детском учреждении. Всего в 2022 году компания поддержала 12 экологических инициатив сотрудников завода и некоммерческих организаций Выксы на сумму около 1,7 млн рублей.

Справка о конкурсе "ОМК-Партнерство"

Объединенная металлургическая компания проводит конкурс "ОМК- Партнерство" с 2015 года. Он способствует решению социальных проблем регионов, соответствует мировым ESG-трендам, доказал свою эффективность методом SROI – возврата социальных инвестиций. Грантовый конкурс соответствует стратегии развития страны: обеспечивает прозрачный механизм поддержки НКО, развивает сотрудничество в сфере волонтерства.В 2021 году Объединенная металлургическая компания была признана одной из лучших среди компаний-участников рэнкинга "Лидеры корпоративной благотворительности", который ежегодно проводит Форум доноров. ОМК, наряду с другими 11 компаниями, вошла в категорию А ("Лучшая практика"). Как отметили эксперты, компании-победители в 2021 году ориентировались в своей работе на Цели устойчивого развития ООН и успешно интегрировали социальные проекты в стратегии компаний. Проекты сотрудников-волонтеров, реализованные в рамках "ОМК-Партнерство", получили высокую оценку среди региональных и федеральных экспертов. Так, волонтер ОМК Анастасия Власова стала лауреатом премии "Признание" в номинации "Доброволец заботы". Ее проекты системной помощи одиноким пенсионерам Москвы признаны лучшими среди претендентов. В 2021 г. ОМК вошла в число российских лидеров в области устойчивого развития в рэнкинге RAEX-Europe. Наиболее высокую оценку экспертов агентства RAEX-Europe получили программы ОМК в социальной составляющей (Social) ESG-рэнкинга – 14-е место в России.