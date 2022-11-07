Межнациональный фестиваль сказок "Мы вместе" прошел в нижегородском кинотеатре "Орленок" Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Межнациональный фестиваль сказок "Мы вместе" прошел в нижегородском кинотеатре "Орленок". Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Мэр выразил надежду, что этот фестиваль станет традиционным. В рамках него артисты представили 7 сказок в формет мини-спектакля.

В частности, были показаны русские сказки "Гуси-лебеди" и "Петя и волк", татарская - "Су Анасы" ("Водяная"), белорусская – "Легкий хлеб", чувашская - "Путешествие мышки Вострохвостика" и эрзянская - "Портной, медведь, черт и Вирява".

По словам руководителя театральной студии "КОТ" Евгения Калачева, представившего сказку "Гуси-лебеди", эта постановка – о важности сохранения семейных традиций, верности, сопереживании и ответственности за близких, что в настоящее время особенно актуально.

Ранее сообщалось, что запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" появилась на портале "Культура.рф".