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Пристрой к администрации Советского района планируется снести к концу ноября. Об этом в своих соцсетях сообщил глава района Сергей Колотов.
Согласно информации, снос здания, построенного более 20 лет назад, начался 29 октября.
Сергей Колотов отметил, что из-за сквозных трещин, прогиба плит и других разрушений объект был признан аварийным. Кроме того, пристрой портил облик общественного пространства у администрации.
Напомним, о планируемом сносе недостроя на площади Советской стало известно в июне 2022 года.
Тогда сообщалось, что территория будет приведена в порядок в единой концепции с Советской площадью, которая была благоустроена в этом году.
Стоимость сноса была оценена в 7,5 млн рублей.
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