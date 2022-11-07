Пристрой к администрации Советского района планируется снести к концу ноября Общество

Фото: соцсети Сергея Колотова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пристрой к администрации Советского района планируется снести к концу ноября. Об этом в своих соцсетях сообщил глава района Сергей Колотов.

Согласно информации, снос здания, построенного более 20 лет назад, начался 29 октября.

Сергей Колотов отметил, что из-за сквозных трещин, прогиба плит и других разрушений объект был признан аварийным. Кроме того, пристрой портил облик общественного пространства у администрации.

Напомним, о планируемом сносе недостроя на площади Советской стало известно в июне 2022 года.

Тогда сообщалось, что территория будет приведена в порядок в единой концепции с Советской площадью, которая была благоустроена в этом году.

Стоимость сноса была оценена в 7,5 млн рублей.