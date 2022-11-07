Нижегородские дизайнеры стали участниками Московской недели интерьера и дизайна Общество

Нижегородские дизайнеры стали участниками Московской недели интерьера и дизайна. Дизайнеры, декораторы и ремесленники из Нижнего Новгорода объединили усилия, чтобы создать собственные линии производства и рассказать о коллаборации современных трендов и ремесел.

На Московской неделе интерьера и дизайна нижегородцы показали гостям мероприятия уникальные предметы интерьера, сделанные на основе материалов ручного производства. Как отметила основатель бренда "Хвоя" Анны Феоктистовой, Нижегородская область уникальна народными промыслами, и это – прочный фундамент для будущих коллабораций.

"Почти треть художественных промыслов России сосредоточена в Нижегородской области, поэтому сейчас большое внимание уделяется именно коллаборации дизайнеров и ремесленников. Первый проект по такой работе организовали в 2018 году, в следующем мы представили проект в рамках эксперимента. Процесс работы с мастерами — необычный опыт, сложный и для ремесленников, и для дизайнеров", — подчеркнули промдизайнер и сооснователь Design buro 3D и студии Ploomboom Анна Феоктистова и Сергей Фролов.

Дизайнеры поставили задачу — услышать мастеров и попытаться соединить современное искусство, практичность и ремесло. Чтобы осуществить задуманное, Анна организовала выставку предметного дизайна "Создано". В экспозиции можно увидеть два больших проекта — оба появились в результате федеральных конкурсов "Дизайн и ремесло" и "Экспериментальный цех". В рамках выставки дизайнеры совместно с мастерами и фабриками создали коллекции предметов интерьера с использованием нижегородских художественных промыслов.

"Наша выставка больше про локальные бренды. Сегодня Московская неделя интерьера и дизайна, которая проходит в столице, объединила дизайнеров и компании со всех городов. У нас в планах сделать что-то похожее, чтобы российские бренды приезжали уже в Нижний Новгород. Хочется, чтобы между городами не было границ", — отметила Анна Феоктистова.

Благодаря уходу с отечественного рынка западных брендов сегодня у российских дизайнеров появился уникальный шанс заявить о себе и рассказать о продуктах, найти новых партнеров и покупателей. В этом плане "Московская неделя интерьера и дизайна" стала первым шагом к развитию отрасли, подытожили эксперты лекции "Создано в Нижнем Новгороде".