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Общество

Две школы почти на 2,3 тысячи мест построят в Нижегородской области в течение двух лет

07 ноября 2022 15:24  [102] Общество
проект школы в Нижнем Новгороде

проект школы в Нижнем Новгороде

Фото: Telegram-канал Егора Полякова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Две школы почти на 2,3 тысячи мест построят в Нижегородской области в течение двух лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Егор Поляков.

Согласно информации, возможность заключения концессионных соглашений по строительству этих объектов была одобрена Советом по земельным и имущественным отношениям.

Так, школа для 1,6 тысячи учеников будет возведена в границах проспекта Гагарина, улиц Бекетова, Нартова, Медицинская в Советском районе Нижнего Новгорода. В здание площадью не менее 26 тысяч кв. м будет инвестировано 2,7 млрд рублей.

Вторая школа будет построена в деревне Анкудиновка Кстовского района. В ней смогут учиться 675 человек, площадь объекта составит не менее 11,5 тысяч кв. м. В проект будет инвестировано 1,7 млрд рублей.

Срок строительства обеих школ не должен превышать 2 года с момента подписания концессионного соглашения.

Ранее сообщалось, что школа на 1225 мест будет построена в Большой Ельне, а школа на 825 мест в Городце будет открыта в 2024 году.

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Теги:
Строительство Школы
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