Депутаты Думы Нижнего Новгорода приняли участие в праздничных мероприятиях 4 ноября Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде 4 ноября прошли торжества в честь Дня народного единства. Депутаты городской Думы приняли участие в праздничных мероприятиях, сообщили в пресс-службе думы.

Купно за едино!

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев в своем поздравлении отметил, что единство – это то, что в крови у каждого из нас.

"Множество раз в истории России люди объединялись ради спасения Отечества. Столкнувшись с новой угрозой, мы вновь сплотились, следуя историческому примеру национального единения, мужества и героизма. В это непростое время испытаний всем нам важно быть вместе, понимать, уважать и поддерживать друг друга! В единстве – наша сила и наша уверенность в завтрашнем дне!", – уверен спикер городской Думы.

Депутат Николай Чернышов подчеркнул, что День народного единства – праздник с глубочайшей духовной основой, олицетворяющий исторический пример сплоченности, стойкости, мужества и отваги всего российского народа. "Сейчас мы как никогда понимаем, что от единства и патриотизма российского многонационального народа зависит будущее нашей Родины! Нам необходимо сберечь и сохранить Россию как единое, суверенное государство!", – сказал он.

"Ополченцы призывали российских граждан: "Будьте с нами заодно. Если корень крепок, то и дерево стоит крепко. Если корня не будет, то и дереву не удержаться. И на сегодняшний день эти слова символизируют идею национального согласия. Пусть этот праздник станет для нас достойным поводом для единения", – напомнила депутат Анна Татаринцева.

Государственный праздник

Ключевой площадкой празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде стала площадь Минина и Пожарского, здесь для нижегородцев были организованы выступления артистов, ярмарка, исторические реконструкции и фотозона.В мероприятии приняли участие депутаты Михаил Иванов,Татьяна Скоробогатова, Оксана Дектерева, Михаил Рыхтик и Мария Самоделкина.

"Это поистине наш праздник, Нижегородчины! Мы – многонациональная страна, и всех нас объединяет любовь к Родине. Хочется пожелать всем стремиться к лучшему, верить в доброе. Пусть нас и дальше объединяют любовь, вера и преданность России", – подчеркнула Татьяна Скоробогатова.

В честь великих нижегородцев!

Мероприятия, приуроченные к Дню народного единства, прошли также в библиотеках, ТОСах и образовательных учреждениях Нижнего Новгорода.

Депутаты Михаил Иванов и Владимир Поддымников-Гордеев приняли участие в спортивном мероприятии на территории жилого комплекса "Циолковский", приуроченном ко Дню народного единства. Праздник был организован соседским центром "Циолковский" и физкультурно-оздоровительным комплексом "Юность" в рамках реализации проекта партии "Единая Россия" "Детский спорт". "Сплоченность, патриотизм, стремление к справедливости – издавна это незыблемые моральные ценности нашего народа. Мы неоднократно доказывали, что наша сила в единстве. История хранит примеры того, как россияне в едином порыве преодолевали все трудности и добивались победы", – отметил Михаил Иванов.

Также депутат Владимир Поддымников-Гордеев посетил ТОС "Содружество", где поздравил приокчан "серебряного возраста" с Днем народного единства. В рамках мероприятия депутат также пообщался с жителями и вручил памятные подарки юбилярам.

Депутат Юлия Мантурова накануне праздника помогла организовать и провести патриотические акции в библиотеках Московского района. Так, в детской библиотеки им. Е.А. Никонова прошло мероприятие «О славе тех времен», в котором приняли участие ученики школы №21. Детям рассказали о подвиге наших великих земляков, в течение дня всем читателям библиотеки раздавали флаеры с краткой исторической информацией о Дне народного единства. В библиотеке им. А.И. Герцена для учащихся школы №149 состоялся патриотический час "Подвиг во имя России".

В Центре детского творчества Сормовского района в канун Дня народного единства прошла интеллектуально-познавательная игра-викторина для школьников "Во славу Отечества". Ее помог организовать депутат Сергей Пляскин. В рамках игры школьники отвечали на вопросы по истории Нижегородского ополчения. Победителям депутат вручил билеты в Нижегородский государственный художественный музей, в котором располагается знаковое для праздника полотно Константина Маковского "Воззвание Минина".

"День народного единства – праздник, соединяющий важнейшие для народа исторические события с настоящим. Знание истории помогает не повторять ошибки прошлого. И очень приятно отметить, как много ребята знают о событиях, связанных с Нижегородским ополчением", – отметил Сергей Пляскин.