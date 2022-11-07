Объем ремонта дорог в Воскресенском районе в 2023-2024 годах будет увеличен Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Объем ремонта дорог в Воскресенском районе в 2023-2024 годах будет увеличен. Договоренность об этом была достигнута во время встречи директора ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Владимира Тужилина и и.о. главы района Александра Запевалова.

Согласно информации, протяженность дорог Воскресенского района составляет 860 км, из которых 418 км находятся в ведении регионального ГУАД.

В 2022 году было отремонтировано более 35 км дорог: Воздвиженское - Большое Поле, Калиниха - Елдеж – Орехи и подъезд к селу Староустье от автодороги Воскресенское - Воздвиженское - кордон Боровской.

На совещании, кроме договоренностей об увеличении объема ремонта дорог, обсуждались вопросы начала проектирования линий уличного освещения и установки современных автопавильонов в рабочем поселке Воскресенское.

Напомним, что по состоянию на середину октября комиссия приняла уже 75% отремонтированных в этом году в Нижегородской области дорог.