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Общество

Кабинет врача общей практики обновили на улице Генерала Зимина в Нижнем Новгороде

07 ноября 2022 16:53  [120] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Кабинет врача общей практики обновили на улице Генерала Зимина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на ремонтные работы в структурном подразделении поликлиники №4 из федерального бюджета было выделено 1,2 млн рублей в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".

В помещении площадью 60 кв.м врач-терапевт проводит первичное обследование пациентов, выявляет заболевания на ранней стадии, назначает лечение и контролирует его эффективность. Также здесь проводят биохимический анализ крови, ЭКГ, введение инъекций.

Главный врач городской поликлиники №4 Инна Пудова рассказала, что кабинет будет обслуживать жителей 22 многоквартирных домов. Прием пациентов будет производиться по предварительной записи из расчета 30 посещений в смену.

Для кабинета поликлиника закупила медель, персональные компьютеры и внедрила электронный медицинский документооборот.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт завершился в двух больницах Нижегородской области.

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Теги:
Здравоохранение
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