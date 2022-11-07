Кабинет врача общей практики обновили на улице Генерала Зимина в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Кабинет врача общей практики обновили на улице Генерала Зимина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на ремонтные работы в структурном подразделении поликлиники №4 из федерального бюджета было выделено 1,2 млн рублей в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".

В помещении площадью 60 кв.м врач-терапевт проводит первичное обследование пациентов, выявляет заболевания на ранней стадии, назначает лечение и контролирует его эффективность. Также здесь проводят биохимический анализ крови, ЭКГ, введение инъекций.

Главный врач городской поликлиники №4 Инна Пудова рассказала, что кабинет будет обслуживать жителей 22 многоквартирных домов. Прием пациентов будет производиться по предварительной записи из расчета 30 посещений в смену.

Для кабинета поликлиника закупила медель, персональные компьютеры и внедрила электронный медицинский документооборот.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт завершился в двух больницах Нижегородской области.