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Общество

Очаг бешенства кошек выявили в Лукояновском районе

07 ноября 2022 17:38  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Очаг бешенства кошек выявили в Лукояновском районе. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Нижегородской области.

Согласно информации, больная кошка была обнаружена на территории газокомпрессорной станции, расположенной на 2 километре автодороги город Лукоянов  –  село Шандрово. Лабораторные исследования были проведены 2 ноября.

Села Шандрово и Ульянова были признаны неблагополучным пунктом по бешенству, в них введен карантин и проводятся мероприятия по ликвидации заболевания.

Отмечается, что это уже второй зарегистрированный в Лукояновском районе случай бешенства. Всего в Нижегородской области в 2022 году было зафиксировано 56 случаев.

Ранее сообщалось, что бешенство выявили у домашней кошки в Павловском районе.

СПРАВКА:

Бешенство – особо опасное заболевание, передающееся через укус инфицированной особи и поражающее нервную систему. Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус вызывает тяжёлые нарушения организма, приводящие к гибели.

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Теги:
Бешенство Животные
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