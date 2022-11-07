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Очаг бешенства кошек выявили в Лукояновском районе. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Нижегородской области.
Согласно информации, больная кошка была обнаружена на территории газокомпрессорной станции, расположенной на 2 километре автодороги город Лукоянов – село Шандрово. Лабораторные исследования были проведены 2 ноября.
Села Шандрово и Ульянова были признаны неблагополучным пунктом по бешенству, в них введен карантин и проводятся мероприятия по ликвидации заболевания.
Отмечается, что это уже второй зарегистрированный в Лукояновском районе случай бешенства. Всего в Нижегородской области в 2022 году было зафиксировано 56 случаев.
Ранее сообщалось, что бешенство выявили у домашней кошки в Павловском районе.
СПРАВКА:
Бешенство – особо опасное заболевание, передающееся через укус инфицированной особи и поражающее нервную систему. Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус вызывает тяжёлые нарушения организма, приводящие к гибели.
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