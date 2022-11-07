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Общество

Образовательный интенсив "Теория большого взрыва" в детском центре "Лазурный" прошли 150 нижегородских детей

07 ноября 2022 18:24  [102] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Образовательный интенсив "Теория большого взрыва" в детском центре "Лазурный" прошли 150 нижегородских детей. Об этом сообщили в Минобре Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" прошли бесплатные учебные сборы по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт", которые были организованы региональным центром развития талантов "Вега".

Более половины ребят выбрали направление "Искусство". 80 человек успешно завершили обучение по программам "Исполнительство на народных инструментах" и "Хоровое исполнительство".

Школьники на итоговом концерте сыграли на домрах, балалайках, баянах, аккордеонах, флейтах, ударных инструментах и фортепиано, исполнили популярные, в том числе народные, песни.

Направление "Наука", которое выбрали 40 участников смены, включало олимпиадные программы по физике, химии и геометрии. Еще 30 ребят освоили программу по мини-футболу в рамках направления "Спорт". 

Следующая смена "Умнейшие и сильнейшие" пройдет в детском центре "Лазурный" с 25 ноября по 8 декабря. Ее участников ждут учебные интенсивы по физике, русскому языку, краеведению, плаванию, баскетболу и медиаискусству. Заявки принимаются до 10 ноября включительно, подробности и регистрация доступны по ссылке.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область победила в конкурсе Росмолодёжи "Регион для молодых".

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Теги:
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