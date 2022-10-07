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Общество

Нижегородская область победила в конкурсе Росмолодёжи "Регион для молодых"

26 октября 2022 09:48  [156] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородская область стала победителем первого конкурса Росмолодёжи "Регион для молодых". Данный конкурс проходит в рамках программы "Молодёжь России" нацпроекта "Образование".

В региональном Минобре рассказали, что программа Росмолодёжи рассчитана на 2023-2025 годы, и ежегодно на организацию работы с молодёжью в регионах страны будет направляться по 5 млрд рублей.

Благодаря победе в конкурсе Нижегородская область получит в следующем году из федерального бюджета более 256,7 млн рублей на комплексное развитие молодёжной политики - это максимальный размер гранта.

Как уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, средства будут направлены на воплощение идеи по созданию второй очереди молодёжного центра "Высота": на формирование инфраструктуры, а также на реализацию проектов молодёжной и образовательной направленности.

Руководитель нижегородского молодёжного центра "Высота" Светлана Ануфриева отметила, что центр станет основной площадкой, где будут проходить мероприятия по всем направления молодёжной политики. В частности, в заявку был включен комплекс программ по развитию муниципальных органов молодёжной политики, общественных организаций, студенческих и творческих сообществ.

Напомним, молодёжный центр "Высота" открылся в Нижнем Новгороде в День студента, 25 января 2021 года. Он стал первой ресурсной площадкой для творческой молодёжи региона в целях создания арт-резиденции Нижегородской области.

Концепция Центра была представлена на Совете по делам молодёжи при губернаторе Нижегородской области в 2019 году. Глава региона поддержал идею создания молодёжного объединения, задача которого - популяризация бренда Нижегородской области как привлекательного и перспективного региона для жизни и самореализации молодежи.

В октябре 2020 года Нижегородская область представила масштабный региональной проект арт-резиденции на конференции креативных индустрий в рамках фестиваля "Таврида АРТ Moscow".

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Теги:
Конкурсы Молодежь Образование
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