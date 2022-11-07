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Общество

Юные спортсмены из Шахтерска посетили нижегородскую фабрику елочных игрушек

07 ноября 2022 18:34  [91] Общество
Фото: организаторы мероприятия

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород"

Благотворительный фонд "Купно за едино" организовал экскурсию на нижегородскую фабрику елочных игрушек "Ариель" для юных спортсменов из Шахтерска, которые проходят тренировки в Нижегородской области. Об этом сообщили в БФ "Купно за едино".

"Я рад, что в преддверии Нового года дети смогли окунуться в атмосферу праздника. А еще — проявить свои творческие способности на тематическом мастер-классе и увезти домой в Шахтерск не только яркие эмоции, но и игрушки, сделанные своими руками", -  рассказал директор фонда Евгений Костин.

Благотворительный фонд совместно с правительством Нижегородской области под личным контролем губернатора создал все необходимые условия для тренировок, для того чтобы спортсмены не растеряли своих навыков. Ребята проживают и тренируются в Академии Самбо (Кстово), где налажен учебный и тренировочный процесс. Также для юных спортсменов организована разноплановая культурная программа

Юные боксеры из ДНР будут гостить в Нижегородской области до 14 ноября.

Напомним, 19 юных спортсменов из Шахтерска Донецкой народной республики 22 октября 2022 года приехали в Нижегородскую область для возобновления спортивных тренировок по боксу.

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Теги:
Дети ДНР
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