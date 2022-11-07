Почти 50 нижегородских школьников получили именные стипендии по итогам фестиваля "Новые имена" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Итоги XXIX фестиваля "Новые имена", который прошел 5 и 6 ноября на сцене Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича, подвели в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Минкульте Нижегородской области.

Согласно информации, фестиваль проводится под патронатом губернатора Глеба Никитина и включен в нацпроект "Культура".

На фестиваль было подано более 70 заявок из детских музыкальных и художественных школ, школ искусств, а также средних специальных учебных заведений со всего региона. Для участия в финальных концертах были отобраны 36 музыкантов-солистов, три фортепианных ансамбля и шесть художников.

Солисты в возрасте от 8 до 16 лет исполнили сочинения для фортепиано, скрипки, виолончели, флейты, трубы, домры, гобоя, кларнета, саксофона, баяна, балалайки и ударных инструментов в сольных программах и в сопровождении Академического симфонического оркестра под управлением дирижера Нижегородской филармонии Владимира Добровольского. В фойе филармонии разместилась выставка картин молодых художников.

Также в рамках фестиваля в художественных и музыкальных училищах прошли мастер-классы от ведущих московских педагогов.

По итогам заседания жюри - представителей художественных училищ, благотворительного фонда "Новые имена", Минкульта региона и департамента культуры администрации Нижнего Новгорода - 49 ребят были награждены именными стипендиями губернатора Нижегородской области, Благотворительного фонда "Новые имена" имени Иветты Вороновой, администрации Нижнего Новгорода, а также специальными премиями благотворителей.

С полным списком стипендиатов можно ознакомиться на сайте Нижегородской филармонии.

Ранее сообщалось, что образовательный интенсив "Теория большого взрыва" в детском центре "Лазурный" прошли 150 нижегородских детей.