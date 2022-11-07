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Общество

Ученые ННГУ создали новый способ диагностики постковидного синдрома

08 ноября 2022 13:22  [97] Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ученые ННГУ создали новый способ диагностики постковидного синдрома. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Согласно информации, чаще всего смерти от последствий COVID-19 обусловлены сердечно-сосудистыми нарушениями. Нижегородские ученые предложили разработанную ими нейросеть, которая обнаруживает постковидный синдром по аномалиям вариабельности сердечного ритма и помогает определить негативное влияние коронавируса на сердце и сосуды.

Исследование проводилось учеными кафедр психофизиологии (факультет социальных наук) и нейротехнологий (Институт биологии и биомедицины) ННГУ совместно с COVID-госпиталем Приволжского окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства (ПОМЦ ФМБА) России и специалистами Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН).

Как рассказала заведующая кафедрой психофизиологии ФСН ННГУ Софья Полевая, у пациентов с коронавирусом в 90% случаев выявляются аномальные низкоамплитудные участки – кардиоспайки, которые на доковидных ЭКГ отображаются только в 3% случаев. Это позволяет рассматривать данные кардиоспайки COVID-специфичными маркерами работы регуляторных систем.

На основе базы данных с ритмограммами пациентов создана нейросеть, которая может отличить постковидный синдром от других функциональных нарушений в работе сердца и сосудов.

Также с помощью нее можно проводить мониторинг состояния пациентов с любыми штаммами COVID-19.

В начале сентября 2022 года изобретение нижегородских учёных было запатентовано.

Ранее сообщалось, что институт клинической медицины создан в ННГУ им. Лобачевского.

Открытие ИКМ в университете станет новым шагом на пути формирования собственной клинической базы, что важно для созданной в рамках ИНТЦ "Квантовая долина" современной многопрофильной клиники ННГУ.

Также напомним, что врачи нижегородской больницы №5 запатентовали способ лечения острых артериальных тромбозов, которые являются одним из самых тяжёлых осложнений коронавируса с высокой летальностью.

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Теги:
Медицина и здоровье ННГУ Технологии
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