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Общество

"Ласточка" перевезла 44 тысячи пассажиров между Нижним Новгородом и Москвой в ноябрьские праздники

08 ноября 2022 13:45  [58] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Скоростной поезд "Ласточка" Нижний Новгород - Москва в ноябрьские праздники перевез 44 тысячи пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, это число на 68% больше, чем в период с 3 по 6 ноября 2021 года.

Всего в текущем году скоростными поездами в Москву воспользовались более 2,6 млн пассажиров, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что дополнительный поезд "Ласточка" с 1 августа запустили между Нижним Новгородом и Москвой.

Также ранее сообщалось, что дополнительный поезд между Нижним Новгородом и Казанью появится с 28 октября.

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Теги:
Железная дорога Транспорт
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