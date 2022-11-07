"Ласточка" перевезла 44 тысячи пассажиров между Нижним Новгородом и Москвой в ноябрьские праздники

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Скоростной поезд "Ласточка" Нижний Новгород - Москва в ноябрьские праздники перевез 44 тысячи пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Согласно информации, это число на 68% больше, чем в период с 3 по 6 ноября 2021 года.
Всего в текущем году скоростными поездами в Москву воспользовались более 2,6 млн пассажиров, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, что дополнительный поезд "Ласточка" с 1 августа запустили между Нижним Новгородом и Москвой.
Также ранее сообщалось, что дополнительный поезд между Нижним Новгородом и Казанью появится с 28 октября.
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