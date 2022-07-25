Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 29 июля 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
29 июля 2022 12:49  [27] Эксперт: использование VPN может стать причиной утечки персональных данных
29 июля 2022 12:45  [29] Дополнительный поезд "Ласточка" с 1 августа запустят между Нижним Новгородом и Москвой
29 июля 2022 11:32  [109] Почти 150 жителей Донбасса уже трудоустроились в Нижегородской области
29 июля 2022 11:23  [117] Выставка "Поезд Победы" откроется для посещения в Нижнем Новгороде 1 и 2 августа
29 июля 2022 10:59  [139] Нижегородские перевозчики опровергли отсутствие туалетов для сотрудников
29 июля 2022 10:39  [139] Ревакцинацию от COVID-19 прошло 56% населения Нижегородской области
29 июля 2022 10:18  [138] Нижегородские полицейские напомнили паломникам в Дивееве о мерах личной безопасности
29 июля 2022 10:14  [182] Около 11 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде 29 июля
29 июля 2022 09:36  [152] Олег Лавричев проверил благоустройство в Советском районе
29 июля 2022 09:08  [303] Грозы и ливни ожидаются в Нижегородской области 29 июля
Общество

Дополнительный поезд "Ласточка" с 1 августа запустят между Нижним Новгородом и Москвой

29 июля 2022 12:45  [29] Общество

НИА "Нижний Новгород"

С 1 августа между Нижним Новгородом и Москвой начнёт курсировать скоростной поезд "Ласточка". Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. 

Согласно информации, состав будет состоять из пяти вагонов повышенной комфортности. Из Нижнего в Москву поезд станет отправляться в 11:50 с прибытием в столицу в 15:00. Из Москвы в Нижний "Ласточка" отправится 15:40 и прибудет в 19:32.

Ранее сообщалось, что ежедневный поезд из Нижнего Новгорода в Казань планируется запустить в начале августа.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
поезда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph