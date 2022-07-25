Дополнительный поезд "Ласточка" с 1 августа запустят между Нижним Новгородом и Москвой Общество

НИА "Нижний Новгород"

С 1 августа между Нижним Новгородом и Москвой начнёт курсировать скоростной поезд "Ласточка". Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Согласно информации, состав будет состоять из пяти вагонов повышенной комфортности. Из Нижнего в Москву поезд станет отправляться в 11:50 с прибытием в столицу в 15:00. Из Москвы в Нижний "Ласточка" отправится 15:40 и прибудет в 19:32.

Ранее сообщалось, что ежедневный поезд из Нижнего Новгорода в Казань планируется запустить в начале августа.