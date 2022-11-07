"Дубовая аллея" в Советском районе открылась после благоустройства Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Дубовая аллея" в Советском районе открылась после благоустройства по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как рассказал глава города, на территории была сохранена планировка и деревья. Был установлен детский игровой городок, многофункциональная спортивная площадка. Также были обустроены дорожки и поставлены скамейки.

Глава Советского района района Сергей Колотов проверил качество благоустройства памятника природы и отметил, что работы были проведены максимально аккуратно.

Тротуары обустроены слева и справа от аллеи. Подрядчик установил в "Дубовой аллее" мостики из металла с поручнями, пандусами и удобными заездами для родителей с колясками и для маломобильных граждан. Также было обновлено освещение.

"Это знаковое место для жителей района. Думаю, нам удалось сохранить красоту этого места, при этом сделав аллеею более современной и комфортной для отдыха", - сказал Сергей Колотов.

Ранее сообщалось, что сквер на улице Гоголя открыли после благоустройства.

Напомним, что 31 объект отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году по программе ФКГС.

Также ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.