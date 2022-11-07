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Происшествия

Директор дзержинской библиотеки пойдёт под суд за служебный подлог

08 ноября 2022 15:15  [65] Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Дзержинске бывший директор детской библиотеки им. Ю.А. Гагарина предстанет перед судом, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, уголовное дело на экс-руководителя муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Дзержинска" возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Как рассказали в ведомстве, в октябре 2019 году в рамках нацпроекта "Культура" на капитальный ремонт библиотеки было выделено свыше 5,7 млн рублей.

Не смотря на то, что подрядчики не довели до конца работы по модернизации учреждения, директор подписала акты о приёмке выполненных работ. Кроме того, были подписаны и справки, которые содержали завышенный объём выполненных работ. Как подчеркнули в прокуратуре, этими действиями руководитель муниципального учреждения причинила ущерб на общую сумму более 800 тысяч руб.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Дзержинский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что директор частной школы предстанет перед судом за незаконную вырубку зелёных насаждений в Дзержинске.

Ранее сообщалось, что уголовное дело заведено на начальника отдела МКУ "ГлавУКС" за махинации при ремонте школы №100.

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Теги:
Библиотеки Уголовное дело
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